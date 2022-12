Profumo di Natale in casa: come creare l'atmosfera giusta

Per avere in casa la magia del Natale, oltre alle decorazioni e all'albero, ricordatevi che anche il profumo è fondamentale per creare un'atmosfera serena di festa.

Il profumo di Natale infatti, potrà creare in casa un clima caldo, tipico delle feste, avvolgendo tutti i vostri amici e parenti

Ecco alcune idee per realizzare i profumi natalizi per ambienti:

- Profumo da infusione. Un'idea per profumare la casa con rimedi naturali. Basta mettere in infusione in un piccolo pentolino di acqua, una stecca di vaniglia, cannella e qualche fettina di agrumi. Una volta portato tutto ad ebollizione, abbassate il fuoco e lasciate raffreddare. Trasferite il contenuto in un vaporizzatore, e vedrete che le note tipiche del Natale si propagheranno per tutto l’ambiente;

- Profumo di dolci. Dai classici e tradizionale biscotti di Natale, al panettone, sono davvero tanti i dolci tipici di questo periodo, perfetti da gustare in compagnia. Il profumo dei dolci infatti, rievoca proprio il Natale in famiglia;

- Candele profumate. Ideali per un perfetto clima natalizio, soprattutto se in oro, argento o rosso. Si possono realizzare anche candele profumate, acquistando della semplice cera, e profumando la candela con essenza di anice o cardamomo, per sentire il profumo tipico del Natale;

- Tisane. Particolarmente adatte al clima freddo tipico di questo periodo, le tisane sono la bevanda ideale da assaporare quando fuori piove o nevica;

- Pot-pourri. Sistemate in un barattolo di vetro o in un bel vasetto, un pò di frutta secca, qualche foglia di alloro, chiodi di garofano e polvere di zenzero. Il profumo che si sentirà in tutta la casa sarà davvero inebriante!

- Essenze. Legno, spezie, cannella, agrumi, sono solo alcuni dei profumi che ricordano l'atmosfera tipica natalizia e i mercatini di Natale;

- Erbe aromatiche. Anche le erbe aromatiche donano alla casa un buon profumo natalizio. Basta legare con la rafia o con un bel nastro colorato ciuffetti di abete o pino, foglie di salvia fresca e rosmarino.