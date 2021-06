Bonus tv 2021: fino a 100 euro per rottamare la vecchia televisione

Tra le numerose misure di sostegno economico quest’anno c’è anche il bonus rottamazione tv, che dà diritto fino a 100 euro (senza limiti Isee) per l’acquisto di un nuovo dispositivo di ultima generazione.

Il nuovo bonus tv 100 euro si potrà utilizzare per l’acquisto di un televisore dvb-t2. Questo perché dal 1° settembre 2021 sarà obbligatorio adeguarsi al nuovo standard Mpeg-4 per le trasmissioni tv. Un cambiamento pensato per migliorare la qualità nella visione dei programmi televisivi.

Come capire se la tv è di vecchia o nuova generazione?

Non c’è bisogno di consultare la scheda tecnica: basta sintonizzarsi sui canali 200 di Mediaset o 100 di Rai. Qui comparirà una scritta:

se sarà scritta “Test HEVC Main10” la tv non dovrà essere sostituita;

se la scritta sarà dicitura “canale non disponibile” sarà necessario procedere con la rottamazione e sostituzione dell’apparecchio;

in caso di assenza di scritta, bisogna risintonizzare tutti i programmi. Se lo scherma resta nero, è un apparecchio di vecchia generazione e va sostituito.

Se non si ha intenzione di cambiare la tv, si potrà usare il bonus anche per l’acquisto di un decoder idoneo.

Come ottenere il bonus

Il bonus dà diritto a un contributo fino a 100 euro ma solo se in possesso di un Isee inferiore a 20.000 euro. Motivo per cui per richiederlo, bisogna prima di tutto ottenere la certificazione per mostrare il requisito.

Per richiedere il bonus basta acquistare una tv presentando in negozio un’autocertificazione nella quale si attesti il proprio reddito Isee. L’autocertificazione si può scaricare sul sito del Mise oppure ritirarla direttamente nei negozi che accettano il bonus tv.

Si ha diritto a un solo bonus, anche se si sostituiscono più televisori.

Si può procedere all’acquisto della tv online ma solo se lo store ha la possibilità di inserire la firma digitale.