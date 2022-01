Pasticcerie in provincia di Lecco, quattro locali da provare

Quella per i dolci è una passione che non conosce età e stagioni. Ogni periodo dell'anno è infatti giusto per gustarsi pasticcini, torte e semifreddi in uno dei tanti locali presenti nella nostra città. Vediamo alcune pasticcerie da provare almeno una volta.

Pasticceria Pontiggia

In piazza Cermenati, a Lecco, troviamo la pasticceria Pontiggia, uno dei locali più apprezzati dai lecchesi e tra i più risalenti. Qui potrete scegliere tra un'ampia gamma di briosches e pasticcini, tutti realizzati con materie prime sempre fresche e di qualità. Accogliente la location.

Dove si trova: a Lecco in piazza Mario Cermenati, 21

Pasticceria Arnold

La Pasticceria Arnold, che ha sede in corso Emanuele Filiberto, a Maggianico, si contraddistingue per offrire ai suoi clienti una scelta varia e di qualità. Apprezzata la cortesia e disponibilità del personale, da provare torte e semifreddi.

Dove si trova: a Lecco in corso Emanuele Filiberto, 100

Pasticceria Su Misura

Nella centrale via Cavour troviamo la Pasticceria Su Misura, locale ideale non solo per farsi tentare dai dolci, ma anche per gustarsi un buon caffé. Ottimi i macarons.

Dove si trova: a Lecco, in via Cavour, 85

Pasticceria MDM

A Valmadrera c’è MDM Pasticceria. Locale elegante, personale gentile. Pasticceria assortita e di ottima qualità, senza mai dimenticare l’estetica.

Dove si trova: a Valmadrera, vicolo Giuseppe Giusti, 6