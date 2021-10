Lecco, le origini del nome

Probabilmente di origine celtica e derivante dal termine Lech o Loch, cioè “lago” (in riferimento al Lago di Como sulle cui rive sorge la città), la parola "Lecco", non ha ancora oggi un'origine certa.

Le fonti parlano di possibile derivazione celtica, e sarebbe più facile pensare ai Leuci della Gallia, ma forse furono anche altre popolazioni precedenti se si collega al termine “Lech“, derivato a sua volta dallo scozzese “Loch“, ovvero Lago, probabilmente così nominata dai celti che vi si stanziarono prima del 1000 a. C.

Oltre al possibile accostamento di Lecco con il lago, passando poi ad un discorso puramente etimologico, l’origine potrebbe essere data al latino con le parole “Lucus” (bosco) o dall’antico indostano “Lokes” (paese).

Un’altra interpretazione, è che la parola Lecco derivi dal greco “Leukos” (bianco), bianco come le rocce delle nostre montagne che conferiscono al territorio lecchese il suo tipico fascino naturalistico.

Il suo più remoto documento datato di culto cristiano è una lapide del 535. Lecco figura, per la prima volta, col nome di Leuco, in una pergamena dell’845, si tratta del testamento del venerabile diacono Nazario a favore dei canonici di Monza. Lo Schneider crede sia stato castello bizantino (sec. VI), poi longobardo, e centro di circoscrizione giudiziale, trasformatasi col sec. IX in contea.

Fonte: Enciclopedia Italiana (1933)