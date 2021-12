Gingerbread, la ricetta dei caratteristici biscotti di Natale

Il Natale si avvicina, si inizia a pensare ai regali e a decorare casa, mentre i più golosi si cimentano nella preparazione di gustosi dolci di Natale.

Perché non provare un grande classico della tradizione nord europea e americana? I caratteristici biscotti di pan di zenzero (a forma di omino, ma anche di stella, di albero di Natale) hanno un sapore speziato che li rende differenti da qualsiasi altro biscotto e sono veramente deliziosi. Ideali per far felici i più piccoli e passare un bel pomeriggio insieme, ecco a voi la ricetta.

Ingredienti

Per l'impasto dei biscotti:

400 grammi di farina;

150 grammi di zucchero;

1 uovo;

150 grammi di miele;

150 grammi di burro;

1 cucchiaio di zenzero;

1 cucchiaino raso di chiodi di garofano in polvere;

1 cucchiaino raso di cannella;

1 cucchiaino raso di noce moscata in polvere;

1 cucchiaino raso di bicarbonato.

Per la glassa:

150 grammi di zucchero a velo;

1 albume d'uovo.

Procedimento

Mescolate in una terrina la farina, lo zucchero, l'uovo, il miele, lo zenzero, la cannella, il burro, la noce moscata e il bicarbonato. Una volta che avrete ottenuto un composto omogeneo, formate una pagnotta, copritela con la pellicola trasparente e mettete in frigorifero per mezz'ora. Dopodiché, riprendete l'impasto e stendetelo con il mattarello su un piano infarinato.

È l'ora di dare la forma ai biscotti: aiutatevi con il tradizionale stampino a forma di omino. Distendete i biscotti su una teglia coperta di carta da forno, e infornate per 10 minuti a 170 gradi.