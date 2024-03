La meraviglia delle Grigne imbiancate viste da Milano

Le Grigne sono tra le vette più note del Lecchese. Palestre di roccia che hanno formato alcuni tra i più forti alpinisti della storia, sono celebrate in tutto il mondo e ammirate per la loro conformazione. In giornate terse come queste, poi, le fanno sembrare letteralmente a due passi da Milano nonostante i circa sessanta chilometri che separano il capoluogo meneghino dall'amata Valsassina.

La foto scattata da Mariapia Izzo e diffusa sul gruppo Facebook "Il mondo delle Grigne" rende bene l'idea della visuale odierna: la skyline milanese s'incastra in uno sfondo con pochi pari. Celebri, negli anni, sono diventate anche le fotografie scattate dai Navigli tramite l'utilizzo dei teleobiettivi.