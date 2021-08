La Regione Lombardia si affida alle star di TikTok per convincere i più giovani a vaccinarsi

Persuadere anche i più giovani a sottoporsi al vaccino sensibilizzandoli all'importanza della campagna anti covid? Questo è l'obiettivo della campagna di Regione Lombardia che si avvale anche di TikTok. L'iniziativa, che passerà attraverso social media, radio e web, vuole favorire l'aumento dei vaccini tra i ragazzi lombardi soprattutto in vista della riapertura delle scuole, momento 'sensibile' per l'andamento pandemico.

Ad accompagnare le immagini che rappresentano momenti di svago e socialità tra giovani il messaggio "Con il vaccino puoi". Volti della campagna di Palazzo Lombardia alcune star della piattaforma TikTok quali Francesca Stavolone, Chiara Di Quarto, Daniele Davì, Federico Rognoni e Stella Vizzino.

Gli influencer del social hanno accolto l'invito a supportare l'importanza di vaccinarsi, attraverso il format 'l'appuntamentopiùimportante'. "Il gioco creativo - spiega la Regione - è basato sulla preparazione per un appuntamento da non mancare: abiti, make up, frasi giuste da trovare. Tutte attenzioni che lasciano presagire un incontro speciale..."