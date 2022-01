I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo questo weekend di Capodanno su Netflix?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora, per aiutarvi nella scelta, qualche consiglio sui migliori titoli da godersi su Netflix in questo weekend che va dal 14 al 16 gennaio 2022.

Tra i nuovi episodi di After Life, con il comico inglese al vetriolo Ricky Gervais, lo show drammatico e soprannaturale Manifest e "il nuovo thriller con Alyssa Milano, Brazen, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Non resta che scegliere se si ha voglia di un fine settimana all'insegna della storia feroce ma commovente dell'elaborazione di un lutto, di fenomeni paranormali, tra cui la misteriosa sparizione di un volo, o di misteri e indagini da risolvere.

Per un fine settimana che fa sorridere e riflettere: After Life (con i nuovi episodi)

After Life è il racconto della vita di un uomo normale (Ricky Gervais), un giornalista inglese inserito nella quotidianità ripetitiva di una piccola città di provincia. Al centro della vicenda niente eventi di portata mondiale, non ci sono effetti speciali né creature leggendarie, nessuna storia d’amore da fiaba, né bambini che hanno esperienze paranormali: c’è solo un uomo di mezza età che si trova ad affrontare la tragedia di rimanere prematuramente vedovo e di sentire ogni giorno la mancanza della donna che ama e, conseguentemente, del senso della vita.

Per un fine settimana all'insegna del mistero: Brazen

Il secondo consiglio Netflix di questo weekend - come ci ha suggerito la nostra Marianna Ciarlante - è il nuovo thriller Brazen, tratto dal romanzo "Il desiderio corre sul filo" di Nora Roberts. La storia è quella di Grace (Alyssa Milano), una scrittrice di libri gialli che scopre che sua sorella, con la quale aveva perso i contatti da tempo, viene uccisa. Dopo la morte della donna, Grace scoprirà che nascondeva una sua doppia vita di performer sul web e sarà allora che inizierà a farsi coinvolgere nelle indagini sul delitto e inizierà a toccare con mano delle verità nascoste e tanti misteri da svelare.

Per un fine settimana tra dramma e soprannaturale: Manifest

Un buon cast (Melissa Roxburgh e Josh Dallas), una trama avvincente, curiosa e ricca di plot twist tengono attaccati allo schermo gli spettatori fin dall'episodio pilota. Manifest racconta di un evento apparentemente senza logica: la sospensione temporale di un volo sparito nel nulla per cinque anni i cui passeggeri tornano a toccare il suolo americano senza alcuna percezione del tempo trascorso. Come sarà la loro vita adesso?