Niente anello, a San Valentino regala la scuola guida su un carro armato

Regali di San Valentino originali, a voi. Dal falso anello di fidanzamento all'albero sono solo alcuni dei regali 'strani' che si possono regalare per San Valentino. Invece dei soliti fiori e delle scatole di cioccolatini si può essere originali pensando a dei regali che non sono poi così cari. Per una cifra che non supera i 30 euro si può regalare un 'falso' anello incastonato in una tazza di fidanzamento che appunto ha il manico molto stretto a forma di anello, oppure una mini tazza da the, magari in ceramica adagiata su un anello. In questo caso poi largo alla fantasia inventando delle scritte ad hoc.

Impara a guidare un carro armato in Brianza

Si può poi pensare di regalare un'esperienza adrenalica tramite i celebri cofanetti, facendo salire a bordo di un vero carro armato di 8 metri la dolce metà. A Merate, in provincia di Lecco, c'è infatti l’Apokas paintball park, l’unico centro in Italia che offre corsi di guida su carri armati. In due si può imparare a pilotare un mezzo corazzato anfibio della Guerra Fredda su diversi tipi di terreno. L’esperienza è valida da lunedì a venerdì e avrà la durata di 1 ora e 30 minuti. Si può manovrare la torretta e sparare con il cannone. Si studia l'ambiente circostante con i periscopi e si apprende il funzionamento dei vari strumenti di bordo. Con indosso la tuta da carrista dell’esercito americano e il casco radio per comunicare con l’equipaggio, ci si sente proprio come in una vera missione, il tutto per 249,49 euro.