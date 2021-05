Pane integrale: ecco una ricetta semplice, sana e genuina

Oltre ad essere una buona fonte di carboidrati, che una volta introdotti nell'organismo vengono trasformati in glucosio che a sua volta viene impiegato come energia per cervello e muscoli, il pane integrale apporta una quantità di calorie e proteine simili al pane bianco, ma contiene più minerali e fibre.

Buono e nutriente, questo alimento base accompagna ogni pietanza in modo perfetto, è molto digeribile e lo si può fare in mille modi, con tutti i tipi di farina.

Ecco la ricetta

Ingredienti

600 grammi di farina integrale (o 500 integrale + 100 gr di farina 0);

350 gr di acqua;

12 gr di lievito di birra;

2 cucchiaini di sale;

2 cucchiaini di olio d'oliva.

Procedimento

Per realizzare i due pani potete avvalervi dell'aiuto di un'impastatrice elettrica oppure lavorare gli ingredienti a mano. In mancanza della farina integrale (o se non è di vostro gradimento), potete tranquillamente utilizzare solo farina di tipo 0. Dunque, fate riscaldare per un minuto l'acqua in un pentolino e scioglietevi dentro il lievito, fresco o secco che sia.

In un recipiente capiente versate l'acqua con il lievito, aggiungendo farina, sale e olio e impastate bene fino ad ottenere una massa uniforme. Fate lievitare l'impasto nello stesso recipiente, avendo cura di coprirlo con un canovaccio, fino a che non raddoppia il suo volume (circa un'ora). Poi riprendete il panetto, dividetelo in due parti e formate due filoni. Posizionateli su una teglia con carta da forno e lasciateli risposare per 15 minuti, mentre il forno si riscalda a 250°.

Quando è caldo, inserite il pane, posizionando nella parte bassa del forno un piccolo recipiente con dell'acqua, così che il vapore renderà morbida la superficie del pane e il calore arriverà meglio all'interno della pagnotta. Cuocete a 250° per i primi 10 minuti, poi abbassate la temperatura a 190° e proseguite la cottura per 20 minuti a forno ventilato. Per forno statico, cuocete a 200/190° per circa 25 minuti. Per constatare la giusta cottura i pani devono diventare dorati sia sopra che sotto.