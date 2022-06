Ricette tipiche lecchesi, la torta Resegone

Lecco: città di cultura, bellezze naturalistiche e tradizioni, anche culinarie.

Ma quali sono i dolci tipici del territorio lecchese?

La Torta Resegone è diventata un grande classico dalla sua creazione nel 2006 per volontà di tre pasticceri locali: Marco Gennuso, Massimo Bonanomi e Paolo Cordivani. Dopo aver trovato gli ingredienti e il tipo di dolce che avrebbe potuto rappresentare la città di Lecco, i tre pasticceri, iniziano a ricercare gli ingredienti che si trovavano nel territorio nel 1800. Perché il dolce doveva essere rappresentativo, soprattutto per i suoi ingredienti legati al territorio. Il suo impasto, formato da farine di grano saraceno e mais, viene insaporito dalla marmellata di mirtillo e da una spolverata di zucchero a velo.

Ricetta torta Resegone

Difficoltà: media / Tempo di preparazione: 60 minuti

Ingredienti per la pasta frolla

60 g di farina di mais

50 g di farina bianca 00

50 g di zucchero

50 g di burro

1 tuorlo

un pizzico di sale

Ingredienti per l’impasto

70 g farina di grano saraceno

30 g di farina bianca

100 g di burro morbido

100 g di zucchero

2 uova

20 g di fecola di patate

marmellata di mirtilli

un pizzico di sale

un cucchiaio di zucchero a velo

Preparazione della pasta frolla

Mischiare la farina di mais e la farina bianca prima di disporle su un piano, quindi mettere lo zucchero, il tuorlo d’uovo, il burro tagliato a tocchetti e un pizzico di sale. Amalgamare il tutto e lavorare l’impasto.

Si consiglia di stendere l’impasto in una tortiera con cerniera non troppo grande (22-24 cm di diametro), senza dimenticare di creare un piccolo bordo con la pasta. Mettere a riposare in frigorifero.

Preparazione dell’impasto

Mettere in una ciotola il burro precedentemente ammorbidito a bagno maria e lo zucchero. Montare il composto con le fruste fino a creare una crema. Aggiungere le uova, e amalgamare. Si consiglia poi di unire la farina di grano saraceno, la farina bianca e la fecola di patate e mescolare.

Aggiungere le farine alla crema, utilizzando il setaccio per evitare la formazione di grumi. Aggiungere poi un pizzico di sale.

Estrarre la frolla dal frigorifero, stendere uno strato di marmellata di mirtilli rossi e coprire con l’impasto di grano saraceno. Cuocere in forno caldo a 180°C per circa 30 minuti, verificando la cottura. Lasciare raffreddare e spolverare la torta con lo zucchero a velo.