Scatole di Natale anche a Lecco: centinaia di doni recapitati

L'iniziativa "Scatole di Natale", è un progetto di solidarietà nato per dare un pò di gioia ai più bisognosi, soprattutto in questo periodo strano e difficile. L'adesione all'iniziativa, è stata accolta da monsignor Davide Milani, che ha coinvolto i giovani dell'oratorio San Luigi, le catechiste e gli altri volontari nella gestione della parte organizzativa.

"Scatole di Natale" è stato un vero successo anche per la città di Lecco: centinaia i doni recapitati.

Il gesto era molto semplice, il tempo dedicato non è niente, ma la resa e la felicità di chi ha ricevuto il dono, è stata immensa. È bastato prendere una scatola delle scarpe, decorarla e metterci dentro una cosa calda (guanti, sciarpa, cappello, maglione, coperta), una cosa golosa, un passatempo (libro, rivista, matite), un prodotto di bellezza e un biglietto gentile.

La risposta del territorio all'iniziativa è stata impressionante. Si vedevano scatole in ogni dove, pacchetti colorati pronti ad essere donati ai più bisognosi. Si è potuto toccare con mano il bisogno di generosità da parte della gente, in un anno così difficile per tutti.