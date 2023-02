Cestini strapieni: “C'è chi fa la differenziata e chi se ne sbatte i c.......”

Via Renzo · Acquate - Malnago - Falghera - Deviscio

Cara redazione,

sono un'infermiera a domicilio, quindi visito tutti i quartieri di Lecco e dintorni. Oggi ho trovato questo, ma è solo uno dei tanti cestini: la foto è stata scattata alle 9 ad Acquate e quello in piazza della chiesa non era da meno.

Vero è che le brutte azioni non finiscono mai, però da quando ci sono sacco rosso, azzurro, viola, carta e vetro... C'è più sporcizia in giro. Vergogna: c'è chi paga e fa la differenziata, ma anche chi non paga e se ne sbatte i cog....i.

Cambiare la mentalità di noi umani è impossibile. Posso addestrare i miei cani e gatti, ma non gli umani. E vi garantisco che mi dà tristezza: siamo incivili e indifferenti a ciò che è il nostro mondo.

Grazie.

Lili, infermiera