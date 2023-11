Rifiuti con vista Isola Viscontea: simboli di Lecco?

Un'immagine che dovrebbe ispirare soltanto poesia, l'Isola Viscontea nel mezzo dell'Adda di fronte al rione storico e "letterario" di Pescarenico, e che invece viene sempre più spesso deturpata da montagne di rifiuti lasciati da incivili avventori del parco.

La fotografia scattata dal nostro lettore Davide è purtroppo un "déjà vu" cui siamo costretti dopo ogni weekend in diverse zone della città: cestini traboccanti, buste, plastica e cartoni sparsi un po' ovunque. A testimonianza che per troppe persone la tutela dell'ambiente in cui viviamo e vivono gli altri è ormai un concetto lontano, quasi alieno.

"Simboli indelebili?" si chiede e ci chiede Davide nella sua mail alla redazione. Basterebbe un po' più di attenzione e di cura da parte delle persone, con le Amministrazioni comunali costrette sempre più spesso (ed è un paradosso) a eliminare i cestini per evitare scenari come quello della foto.