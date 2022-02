"Nella roggia a Mandello l'acqua è densa e bianca"

Via Parodi · Mandello del Lario

Gallery



Passeggiando per Mandello, appena passati sotto l'arco ferroviario vicino alla Moto Guzzi in via Parodi, si imbocca un sentiero che costeggia una vecchia roggia che una volta forniva energia.

Solo la scorsa settimana, per ben due volte, mi sono imbattuto in questo spettacolo inquietante e indecoroso: l'acqua completamente densa e biancastra.

Ignorando la reale origine di questa colorazione della roggia, sono portato a pensare che si tratti di qualche sversamento, speriamo solo non inquinante. Mi rivolgo dunque a voi e alle istituzioni per poter approfondire il motivo e sperare che non capiti più.

R. da Mandello