Se le siepi invadono e "nascondono" il Sentiero del Viandante

Via per San Giorgio · Valmadrerese e Riviera Ovest

È uno degli scorci più belli di Mandello, tra l'altro su una porzione di quel Sentiero del Viandante che sta attirando sempre più turisti da ogni angolo d'Italia.

Eppure, fra poco, rischia di scomparire a causa dell'incuria. Ho scattato un po' di foto alle siepi di recinzione su un tratto di strada del Viandante, dopo la chiesa di San Giorgio: se continuano a lasciar crescere i rampicanti, tra un po' il sentiero non si vedrà più...

Considerando che il Comune obbliga a mantenere le siepi all'interno dello spessore dei muri di confine potandole regolarmente, perché nessuno controlla che tali norme vengano rispettate?

Non ce l'ho per forza con l'Amministrazione, vorrei solo che controllasse, come vorrei che i proprietari tenessero in ordine le siepi di propria pertinenza. Qualcosa va fatto, per il decoro del nostro bellissimo paese.

R. da Mandello