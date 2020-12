Smart working: i 5 effetti negativi più diffusi

Gli smart worker non amano lavorare da casa. Lo smart working, o lavoro agile, per molti è diventata la migliore possibilità di lavorare, ma chi è sempre stato abituato a recarsi in ufficio, ha dovuto scontrarsi con non pochi problemi. Molti pensano che chi lavora da casa lo fa in pigiama, avvolto in un plaid mentre sorseggia una rilassante tisana e chatta con amici accarezzando il cane. La verità però è un’altra.

Lo smart working ha evidenziato diversi problemi, tanto che, secondo un’indagine condotta da Nibol, la startup dell’ufficio diffuso, l’ambiente domestico è il luogo più odiato per lavorare.

I 5 effetti negativi dello smart working

1-La solitudine. Lavorare da casa non offre alcuna possibilità di una chiacchiera o un incontro in presenza con colleghi e clienti.

2-Condivisione forzata degli spazi. Condividere gli spazi e l’ambiente di lavoro in casa non piace, soprattutto se ci sono figli che seguono la didattica a distanza, compagne/i in smartworking e animali domestici. La convivenza in una stessa stanza e la condivisione di computer e connessione internet sono motivo di stress per chi lavora da casa.

3-Perdita del work-life balance. Per il 20% degli smart worker, lavorare da casa, nello stesso luogo in cui si cucina o ci si rilassa sul divano consente una continua invasione dell’ambito professionale in quello privato e viceversa. Con il rischio di passare l’intera giornata in pigiama o di fare call mentre si mangia.

4-I costi. Lavorare da casa è causa di costi extra che non si avrebbero se si lavorasse in ufficio, al bar o in uno spazio di coworking: bollette, ma anche la spesa per preparare il pranzo.

5-La sedentarietà. L’impossibilità di muoversi anche solo spostandosi dalla propria scrivania a quella del collega. In più, stando sempre in casa, la tentazione di aprire la dispensa e trovare qualcosa da sgranocchiare tra una videocall e un’altra, è dietro l’angolo.