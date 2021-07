WAMR, la nuova app che recupera i messaggi eliminati su WhatsApp

Tramite una nuova app gratuita, è possibile recuperare i messaggi eliminati su Whatsapp per leggerne il contenuto. Vediamo come fare

Vi è mai capitato di ricevere un messaggio su WhatsApp ma di non aver avuto il tempo di leggerne il contenuto perché il mittente ha deciso di cancellarlo?

Una funzione che WhatsApp, l'app di messaggistica più utilizzata al mondo, ha introdotto da qualche anno, che ha fatto felici molti utenti ma infelici altri (probabilmente chi riceve). Ecco però che arriva una novità: esiste una soluzione al "Questo messaggio è stato cancellato".

Alcuni sviluppatori avrebbero trovato il modo per recuperare i messaggi eliminati. Come? Tramite una nuova app. Si chiama WAMR, è gratuita, e una volta scaricata va tenuta attiva in background in modo che possa registrare le notifiche e memorizzare il loro contenuto. Attivando questa modalità si potranno recuperare tutti i messaggi che sono stati cancellati e scoprirne il contenuto.

Con WAMR puoi recuperare messaggi di testo e anche qualsiasi allegato multimediale (immagini, video, note vocali, audio, gif animate e adesivi). I messaggi però sono crittografati sul tuo dispositivo, quindi WAMR non può accedervi direttamente. L'unica soluzione disponibile è leggerli dalle notifiche che ricevi e creare un backup dei messaggi basato sulla cronologia delle notifiche. Quando WAMR rileverà che un messaggio è stato eliminato, ti mostrerà immediatamente una notifica. WAMR può salvare anche qualsiasi supporto allegato al messaggio e se il mittente lo elimina, riceverai una notifica.