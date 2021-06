Il Basket Costa cerca nuovi istruttori, allenatori e dirigenti da formare

Un'opportunità di crescita e di divertimento all'insegna dello sport e dei suoi valori. Il Basket Costa è alla ricerca di giovani collaboratori per ricoprire ruoli come istruttori, allenatori e gestori logistici.

Un annuncio che si rivolge ovviamente a entrambi i sessi e si pone come obiettivo principale rinvigorire con forze fresche i propri quadri tecnici e dirigenziali. Far parte di una società ambiziosa come Basket Costa, che ha raggiunto l'eccellenza nel settore femminile (Serie A1) e che sta facendo importanti passi in avanti anche in campo maschile, rappresenta un vanto, ma anche un punto di partenza, nella carriera di ogni giovane che vuole fare strada nel mondo della pallacanestro.

Le possibilità di sviluppo della collaborazione consentono di raggiungere i massimi livelli, partendo dal minibasket, passando per il settore giovanile maschile e femminile, fino ad arrivare alle squadre senior. Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum a bicio.ranieri@basketcosta.com.