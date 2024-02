Il Basket Costa espugna Mantova: quinto successo consecutivo

Altra vittoria per la Clv Limonta Costa Masnaga in uno degli anticipi del sabato in A2: battuta in trasferta 70-65 la San Giorgio MantovAgricoltura. È il quinto successo consecutivo per le biancorosse.

Inizio scoppiettante delle padrone di casa che scappano subito sul +8, ma le brianzole rispondono colpo su colpo e chiudono in vantaggio il quarto 19-17. Alti e bassi anche nel secondo periodo: Costa allunga fino al +12, poi subisce dieci punti di fila: all’intervallo è 37-35 per la squadra di Luca Andreoli.

Diverso il copione della ripresa, nella quale Costa non molla più la presa e tiene sempre il naso avanti, senza concedere possibilità di rientro alle mantovane. A chiudere la partita è Allievi ai liberi. Top scorer l’ex delle brianzole Elena Fietta con 19 punti, mentre Ashley Ravelli ne firma 17. Per Costa un ragguardevole 68% al tiro da due.