Il Costa batte anche Moncalieri: sesta vittoria consecutiva in A2

Ancora una vittoria, la sesta consecutiva, per la Clv Limonta Costa Masnaga, imbattuta nel girone di ritorno in A2. Al palazzetto di via Verdi superata la Tecnoengineering Moncalieri 62-57.

Partenza stentata delle brianzole, con le piemontesi a fare gara di testa nel primo quarto (15-23). Pronta reazione nel secondo periodo: a guidare le ragazze di Luca Andreoli sono Vittoria Allievi e Ashley Ravelli, che in pochi secondi impattano il 27-27.

Ripresa combattuta

La forza di N'guessan vale l'allungo a fine tempo (37-34). Moncalieri rimane però in partita anche dopo l'intervallo, ricucendo il tentativo di strappo delle biancorosse grazie alla precisione al tiro di Cicic (21 punti per lei). Emozionante l'ultima frazione: Salvini sigila il 50-50 a 8 dalla fine, Andreoli mette mano alla panchina. Tibè e N'guessan firmano il +5 Costa, l'attacco piemontese si inceppa e la padrone di casa gestiscono sino alla sirena.

A livello individuale brilla Allievi con 15 punti, a conferma del grande stato di forma, mentre Tibè mette a referto 12 punti. Costa conquista 47 rimbalzi contro i 38 di Moncalieri. In classifica c'è l'aggancio al secondo posto a San Giovanni Valdarno, nuovamente sconfitto.