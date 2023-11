Costa Masnaga a valanga sul campo del Moncalieri

Tutto facile per la Clv Costa Masnaga che travolge la Tecnoengineering Moncalieri passando in Piemonte 80-46. È la quarta vittoria consecutiva per le ragazze di coach Luca Andreoli.

Parte forte Costa con un parziale di 11-3 ispirato da Caloro. Le padrone di casa sembrano poter reagire ma la fase centrale del match fa segnare un autentico strapotere biancorosso. A fine terzo periodo è 60-30. Pura accademia e gestione delle forze nel quarto quarto.

Alla fine sono 13 per Caloro e 11 per Ravelli, sugli scudi Tibè (9 punti e 11 rimbalzi) e Allievi (12 punti e 6 rimbalzi). Devastanti le percentuali di Costa: 56% da due e 50% da tre con dieci triple a segno. Senza storia anche il confronto sotto canestro: 42 rimbalzi a 29.

Il tabellino del match

Tecnoengineering Moncalieri-CLV-Limonta Costa Masnaga 46-80 (12-17, 21-36, 30-60, 46-80)

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Cordola* 3 (0/2, 1/4), Zanoni, Pasero* 6 (1/6 da 2), Landi* 3 (1/7 da 2), Abbate Daga, Mitreva* 18 (3/10, 4/8), Iagulli, Vairo 3 (1/2 da 3), Ramò NE, Salvini* 4 (2/6, 0/1), Ramasso 4 (1/4 da 2), Jakpa 5 (2/5 da 2)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 10/43 – Tiri da 3: 6/15 – Tiri Liberi: 8/17 – Rimbalzi: 29 13+16 (Jakpa 8) – Assist: 11 (Landi 3) – Palle Recuperate: 10 (Ramasso 4) – Palle Perse: 22 (Cordola 5)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 11 (1/2, 3/4), Osazuwa 4 (2/7 da 2), Caloro* 13 (2/3, 3/4), Gorini 9 (3/5 da 3), Piatti* 2 (1/3 da 2), N’Guessan 9 (3/6, 0/3), Allievi* 12 (5/6, 0/1), Bernardi 4 (2/2, 0/1), Pappalardo 7 (1/1, 1/2), Tibè* 9 (3/6 da 2)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 20/36 – Tiri da 3: 10/20 – Tiri Liberi: 10/14 – Rimbalzi: 42 11+31 (Tibè 11) – Assist: 21 (Tibè 4) – Palle Recuperate: 14 (Tibè 4) – Palle Perse: 21 (N’Guessan 4)

Arbitri: Luchi M., Giustarini I.