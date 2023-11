Costa Masnaga guarda la Serie A2 dall'alto: battuta anche Carugate

Squadra in casa

Squadra in casa Costamasnaga

Splendida vittoria per la Clv-Limonta Costa Masnaga che, nella settima giornata di A2 femminile girone A e davanti al pubblico di casa, spegne le ambizioni della Dimensione Bagno Carugate 80-53.

Partenza super per le biancorosse che nel primo quarto sanno solo segnare: il parziale di 31-9 fa capire alle ospiti che non sarà serata. La fase centrale vede equilibrio in campo, ma le brianzole possono controllare visto il largo vantaggio senza spendere inutili energie. Nel quarto periodo si torna a trovare a ripetizione il canestro con le risorse dalla panchina.

Allievi scatenata

A fine gara sono 20 i punti per Ashley Ravelli che infila 6 triple, Allievi realizza una fantastica doppia doppia con 10 punti e 10 assist; in doppia cifra anche Tibè (11) e Bernardi (10). Mostruose le percentuali di squadra: 44% da tre e 60% da due punti. Poco da fare per Carugate.

Costa rimane così in vetta ma ora soltanto con San giovanni Valdarno a tenere il ritmo a quota 12 punti.