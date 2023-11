Costa Masnaga, sei vittorie consecutive: Pantere sempre più prime

Non si ferma la Clv Limonta Costa Masnaga, al sesto successo consecutivo, capace di piegare la Basket Foxes Giussano 72-48. Una vittoria importante per la squadra di coach Luca Andreoli perché giunta contro un’avversaria che arrivava all’appuntamento piuttosto in palla. Costa mantiene inoltre la vetta del girone A di A2 insieme a San Giovanni Valdarno con 14 punti. E il 3 dicembre il calendario le metterà una di fronte all’altro, in Toscana.

La partita al palazzetto di via Verdi non ha offerto grande equilibrio, le biancorosse hanno subito accelerato fin dalle prime battute, senza trovare grande resistenza da parte delle ospiti. Sugli scudi Allievi, autrice di 18 punti, 7 rimbalzi e 5 assist; Tibè ne firma 15 (e 9 rimbalzi), Osazuwa 12 (e 8 rimbalzi). Ottime percentuali ancora una volta per Costa, che tira con il 50% da due e conquista 45 rimbalzi totali.

Il tabellino del match

CLV Limonta Costa Masnaga-Basket Foxes Giussano 72-48 (13-7, 32-21, 50-36, 72-48)

CLV LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 8 (1/1, 2/8), Cibinetto, Osazuwa 12 (4/9 da 2), Caloro, Gorini 5 (1/1, 1/1), Razzoli, Piatti* 2 (1/1, 0/3), N’Guessan*, Allievi* 18 (7/9, 1/2), Bernardi 5 (1/3, 0/3), Pappalardo 7 (2/4, 1/4), Tibè* 15 (7/17 da 2)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 24/48 – Tiri da 3: 5/24 – Tiri Liberi: 9/11 – Rimbalzi: 45 14+31 (Tibè 9) – Assist: 20 (Caloro 6) – Palle Recuperate: 13 (Allievi 5) – Palle Perse: 12 (Pappalardo 3)

BASKET FOXES GIUSSANO: Diotti* 2 (1/3, 0/1), Pallavicini NE, Lussignoli 1 (0/2, 0/2), Colico NE, Foschini, Manzotti*, Crippa 1 (0/2, 0/1), Sorrentino, Niedzwiedzka* 18 (6/12, 1/4), Colico NE, Bonadeo* 5 (2/4, 0/1), Gatti* 21 (9/14 da 2)

Allenatore: Corno A.

Tiri da 2: 18/43 – Tiri da 3: 1/14 – Tiri Liberi: 9/14 – Rimbalzi: 37 9+28 (Bonadeo 9) – Assist: 15 (Bonadeo 4) – Palle Recuperate: 7 (Niedzwiedzka 3) – Palle Perse: 21 (Lussignoli 4)

Arbitri: Nonna D., Marenna A.