Serie B: L'Agostani Caffè Olginate cade in casa. Al PalaRavasio vince Padova

Ancora una sconfitta per l'Agostani Caffè Olginate che la condanna ad affrontare i play-out senza il fattore campo. Partita praticamente mai in discussione con la Virtus padova che sin dalle prime battute ha preso le redini e ha conndotto sino alla sirena.

La Virtus Padova parte forte aggiudicandosi il primo quarto 16-21 con Ferrari a fare la voce grossa nel pitturato. Per Olginate grande primo quarto di Bloise che infila tre triple e segna 14 dei 16 punti dei suoi. Padova fa l’andatura del match anche nel secondo periodo con le triple di Schiavon e i punti di Cecchinato. I padroni di casa infatti sono fragili in difesa e collezionano troppe palle perse, mentre per l’Antenore Energia Francesco De Nicolao sforna assist preziosi per le realizzazioni dei compagni. Il secondo quarto si chiude con la Virtus avanti 38-48.

Nella ripresa Olginate reagisce e riesce a risalire fino al -4 riaprendo di fatto il match. Ambrosetti sale in cattedra con un paio di triple che valgono anche il -3 per la NPO, ma è brava Virtus a reggere, trovando nella tripla del +6 di Cecchinato una boccata d’ossigeno in una decina di minuti complicati. A fine terzo quarto si è sul 60-66.

Padova si sveglia dal torpore e ricomincia a graffiare in attacco. Ferrari e Schiavon prendono per mano la squadra riportandola sul +17. La partita sembra incanalata ma c’è spazio ancora per un ultimo assalto della NPO che si riporta a -6 a due minuti dalla fine. Qui però Virtus riesce a gestire il margine e nel finale tiene botta fino alla vittoria 84-90.

Agostani Caffè Olginate - Antenore Energia Virtus Padova 84-90 (16-21, 22-27, 22-18, 24-24)

Agostani Caffè Olginate: Andrea Ambrosetti 25 (4/9, 4/10), Luca Brambilla 17 (2/7, 4/6), Giacomo Bloise 16 (1/4, 4/5), Giacomo Maspero 12 (3/8, 1/6), Flavio Pirola 6 (3/4, 0/0), Abba adam Adamu 3 (0/0, 0/0), Alessio Natalini 3 (0/0, 1/1), Valerio Cucchiaro 2 (1/2, 0/0), Dorde Tomcic 0 (0/3, 0/1), Davide Cesana 0 (0/0, 0/0), Francesco Castagna 0 (0/0, 0/0), Luigi maria Brambilla 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 - Rimbalzi: 37 9 + 28 (Giacomo Maspero 9) - Assist: 15 (Giacomo Bloise 6)

Antenore Energia Virtus Padova: Giacomo Cecchinato 23 (6/10, 2/6), Michele Ferrari 22 (8/14, 0/0), Francesco De nicolao 12 (2/8, 1/1), Federico Schiavon 12 (0/1, 4/4), Marco Lusvarghi 8 (4/6, 0/0), Pietro Bocconcelli 6 (2/4, 0/4), Nicolo' Pellicano 4 (0/3, 0/2), Giorgio Calvi 3 (1/1, 0/0), Leonardo Marangon 0 (0/0, 0/0), Andrea Albertini 0 (0/0, 0/1), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 29 - Rimbalzi: 30 4 + 26 (Michele Ferrari, Marco Lusvarghi 8) - Assist: 18 (Francesco De nicolao 11)