Beatrice non stupisce più, Alice sì: a Lecco è nata una nuova stella dell'arrampicata?

A Bressanone, terza e ultima tappa della Coppa Italia Boulder 2024, Beatrice Colli si aggiudica il bronzo nella classifica finale. Un risultato storico perché mai un atleta di Lecco, maschio o femmina, aveva raggiunto una simile posizione in questa disciplina, e sorprendente visto che Beatrice per quest'anno è focalizzata al 100 per cento sulla Speed. Ma la classe non è acqua, e dopo l'argento a Ferrara Beatrice potrà avere splendide alternative o tentare grandi doppiette in futuro.

In Alto Adige splendida anche la prova di Valentina Arnoldi, nona, specialista Lead ma decisamente in progresso anche nel Boulder. Soltanto lunghe indecisioni nel primo boulder di semifinale le hanno impedito l'accesso nella finale a 6.

Grande anche la soddisfazione per Alice Marcelli che il sabato, in un Trial dedicato alle under 16, ha conquistato la maglia nazionale giovanile Boulder dopo quella di Speed. Che ci sia una nuova Colli a Lecco?