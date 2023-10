Beatrice Colli da record: campionessa italiana Speed per il terzo anno consecutivo

Beatrice Colli si conferma per il terzo anno consecutivo campionessa Italiana di Speed. Un record. Quest'anno, però, ha centrato anche la Coppa Italia, per una doppietta storica.

"Vincere nello sport è durissimo, confermarsi una rarità, riuscirci per tre anni è come prendere tre lauree con la lode. Una maturità e una forza mentale spaventosa. È una donna eccezionale" commenta il suo allenatore Fabio Palma.

Reduce dal quinto posto nel Campionato europeo del Foro italico il 15 settembre, Beatrice è ora in vacanza per 10 giorni ("la prima dal 2018, mai fatto più di due giorni di riposo e mai più di 30 in un anno, festività e viaggi compresi" sottolinea Palma) e poi riprenderà i duri allenamenti per il sogno olimpico.

Letture impegnate per crescere

"Sta leggendo narrativa impegnata, da José Saramago a Cormac Mac Carthy, per eccellere in comprensione e ragionamento, qualità fondamentali nello sport individuale moderno in cui devi prendere decisioni complesse in pochi secondi e non fermarsi mai al semplice. Compie 19 anni in questi giorni ma è una donna eccezionale da almeno due anni, avendo affrontato situazioni adulte che certo non trovi a scuola o in famiglia. È come se fosse in un Erasmus pluriennale ma da manager e con enormi pressioni e responsabilità. Vive da sola appena compiuti i 18 anni, con il suo stipendio e senza essere in carico a nessuno e completamente in autonomia. Un esempio che porterei in tutte le scuole".

Crescita spaventosa dell'arrampicata

L'arrampicata è lo sport al mondo con il più alto tasso di crescita e in Italia, come solo numero di tesserati, è sopra i 70mila. "Nelle gare di fronte a migliaia di persone in ogni parte del mondo e seguite in streaming da centinaia di migliaia di spettatori, Bea è sottoposta a grandi emozioni. Sarebbe stato fantastico avere una gara importante a Lecco in questo periodo, ma siamo rimasti molti anni indietro a tante città europee che organizzano benissimo con folle enormi. Un vero peccato, 20 anni fa Lecco era stato un grande evento e oggi che abbiamo una fuoriclasse simile non c'è niente. Però indubbiamente Bea porta in giro per l'Italia questo territorio".