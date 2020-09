La Calcio Lecco comincia col piede giusto: battuta la Giana all'esordio

C'era grande curiosità per l'esordio stagionale della Calcio Lecco nel campionato di Serie C 2020/21. La formazione di Gaetano D'Agostino, impegnata in un deserto Rigamonti Ceppi (a porte chiuse, presenti solo un centinaio fra addetti ai lavori e invitati), ha superato la Giana Erminio 1-0.

Vittoria di misura che però non deve trarre in inganno: dopo una ventina di minuti di adattamento, in cui i blucelesti hanno patito il buon avvio dei milanesi, lo spartito è cambiato e il Lecco ha messo in campo qualità e quantità.

Sette undicesimi nuovi rispetto alla passata stagione, cambi dalla panchina di alto livello: la forza del Lecco di quest'anno è proprio la profondità della rosa, che consente di avere almeno due alternative per ruolo, con uomini di esperienza e di categoria e giovani di grande prospettiva.

La rete della vittoria arriva al 68': Marotta scende a sinistra, scambia con Capogna e poi offre un cioccolatino a Mastroianni che deve solo insaccare a tu per tu col portiere. Nel finale - dentro dalla panchina Bolzoni, Iocolano e Mangni - maturano altre chance per i blucelesti, ma il risultato non cambia. Tre punti per iniziare al meglio la stagione, come non accadeva da anni. Sabato prossimo la trasferta di Livorno.

Calcio Lecco 1912 1-0 Giana Erminio (0-0)

Marcatori: Mastroianni (L) al 23′ s.t.

Calcio Lecco 1912 (3-4-3): Bertinato; Merli Sala, Malgrati, Capoferri; Celjak, Galli (dall’11’ s.t. Bolzoni), Marotta, Purro (dal 40′ s.t. Moleri); D’Anna (dall’11’ s.t. Iocolano), Mastroianni (dal 40′ s.t. Nesta), Capogna (dal 24′ s.t. Mangni). (Safarikas, Bonadeo, Cauz, Marzorati, Del Grosso, Haidara, Raggio). All. D’Agostino.

Giana Erminio (4-3-1-2): Zanellati; Perico, Marchetti, Montesano, De Maria; Tinto, Dalla Bona (dal 40′ s.t. Corti), Palazzolo (dal 19′ s.t. Capano); Greselin (dal 28′ s.t. D’Ausilio); Ferrario, Rossini (dal 40′ s.t. Ruocco). (Acerbis, Barazzetta, Finardi, Perna, Bonalumi, Zugaro, Corti, Pirola, Marcandalli). All. Albé.

Arbitro: Fiero di Pistoia, assistenti Giuggioli di Grosseto, Castro di Livorno, quarto uomo Restaldo di Ivrea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Note: ammoniti D’Anna, Montesano, Marchetti. Angoli 3-5.