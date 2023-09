Pari a reti inviolate: il Lecco conquista a Modena il primo punto in Serie B

Classifica sbloccata in una trasferta difficile. Primo punto in Serie B dopo 50 anni per il Lecco di mister Foschi reduce da una bella prova sul campo del Modena. Zero a zero il risultato finale dopo una gara impegnativa e combattuta nella quale i blucelesti hanno imbrigliato i padroni di casa proponendosi da subito con un buon gioco in avanti.

Gli ospiti disputano una partita convincente e sfiorano in più circostanze il gol del vantaggio, soprattutto nel primo tempo, mentre nel finale di gara è Bonfanti a mancare clamorosamente la chance dell’1-0 per i "canarini". Il prossimo appuntamento per la Calcio Lecco è ora al Rigamonti-Ceppi contro la FeralpiSalò martedì 26 settembre alle ore 18.30.

Clicca qui per vedere la sintesi e le foto della partita Modena-Lecco, sesta di Campionato.

Il tabellino

Modena-Lecco 0-0

Modena (4-3-1-2) Gagno; Gerli, Zaro, Pergreffi (dal 1′ s.t. Riccio), Battistella (dal 1′ s.t. Cauz); Oukhadda, Palumbo (dal 21′ s.t. Magnino), Guiebre; Tremolada (dal 31′ s.t. Bonfanti); Manconi, Strizzolo (dal 13′ s.t. Abiuso) (Seculin, Ponsi, Duca, Falcinelli, Giovannini, Cotali, Mondele). All. Paolo Bianco.

Lecco (3-5-2) Melgrati (dal 1′ s.t. Saracco); Battistini, Marrone, Caporale; Guglielmotti (dal 13′ s.t. Giudici), Crociata (dal 17′ s.t. Sersanti), Galli, Ionita, Lepore; Di Stefano (dal 17′ s.t. Mangni); Novakovich (dall’8′ s.t. Buso) (Celjak, Degli Innocenti, Bianconi, Eusepi, Tordini, Tenkorang, Mangni, Donati). All. Luciano Foschi.

Arbitro: sig. Daniele Perenzoni di Rovereto

Note: spettatori 8.514 (2.491 paganti, 6.023 abbonati, incasso totale 89.736 euro); ammoniti: Pergreffi, Zaro, Manconi (M) e Ionita (L) per gioco scorretto; angoli: 8-7; recuperi 1′ e 5′.