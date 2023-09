Data indimenticabile per Davide Bartesaghi. Il giovane terzino sinistro del Milan sabato ha debuttato in Serie A: nato nel 2005 e residente ad Annone Brianza, si è messo in mostra nel settore giovanile e nel 2022 era stato aggregato alla tournée estiva dei freschi campioni d'Italia. Poco più di un anno dopo, è arrivato il debutto nelle gare ufficiali con la maglia rossonera: “23/09/2023 data che non scorderò mai… Sognavo fin da piccolo questo momento, con questa maglia e sopratutto in questo stadio, ringrazio tutti coloro che mi sono sempre stati vicini e che mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo”, questo il breve messaggio apparso su Instagram.

In Serie A abbiamo già Manuel Locatelli (Juventus) e Lorenzo Pirola (Salernitana), mentre Andrea Conti fa parte della rosa della Sampdoria in Serie B. Per quanto riguarda gli arbitri, invece, figura Lorenzo Maggioni in qualità di Vmo (Video Match Officials). Ma tra le altre categorie professionistiche e i settori giovanili pro sono molti i talenti lecchesi con la speranza di sfondare nel calcio che conta.

Ernesto Perin, sulle tracce di Locatelli

Parlando di Manuel Locatelli, vien facile abbinarvi il profilo di Ernesto Perin. L'ex regista del Milan Under 15 ha vinto lo Scudetto di categoria nel 2022 grazie all'1-0 inflitto ai pari età della Fiorentina. Classe 2007 di Galbiate, 16 anni compiuti a marzo, è ora tra i perni dell'Under 17 rossonera: cresciuto nelle giovanili della Luciano Manara, storica società di Barzanò, a partire dai cinque anni, dopo breve tempo è stato adocchiato dagli scout della società rossonera, iniziando così la lunga trafila tuttora in corso, vestendo anche la maglia delle Nazionali Under 15, Under 16 e Under 17.