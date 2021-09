Coppa Italia Eccellenza: sconfitta all'esordio per il Luciano Manara

Prima gara di questa stagione per la compagine biancoazzurra di Abaterusso che ha ospitato in casa la Cisanese. Dopo essersi portata in vantaggio grazie al gol di Daniele Conti al 32’ del primo tempo la squadra del Luciano Manara ha subito una rimonta da parte degli avversari che per più di 70 minuti sono rimasti in dieci a causa dell’espulsione di Viganò per fallo da ultimo uomo. A nulla è servito il gol di Biaye che ha accorciato le distanze negli ultimi minuti finali della partita. Il Luciano Manara esordisce con una sconfitta in questa competizione.

La gara.

All’esordio in Coppa Italia e? di 2-3 il risultato finale che si registra al Figliodoni di Barzanò. I padroni di casa del Luciano Manara non riescono, nonostante la superiorità numerica a imporsi sugli avversari. La formazione guidata da Abaterusso scende in campo con grinta e determinazione, nel primo quarto d’ora di gioco entrambe le formazioni cercano di mettere in difficoltà le rispettive difese con dei tiri da fuori area. Ma è al 17’ che arriva la svolta decisiva, Viganò della Cisanese viene espulso per fallo. Da qui in avanti si vede solo il Luciano Manara che spinge per trovare il gol: al minuto 27’ Conti sfiora il vantaggio colpendo di testa la traversa. Dopo pochi minuti arriva il vantaggio dei padroni di casa, sempre Conti che con un tiro rasoterra insacca il pallone in rete. Ma gli ospiti non si tirano indietro e cercano di reagire nonostante le difficoltà e l’inferiorità numerica. Negli ultimi minuti di gioco della prima frazione arriva il pareggio degli ospiti con Facoetti.



Al rientro in campo si intravede solo una formazione: quella della Cisanese, mister Sala incita i suoi e i giocatori rispondo presente. Sembra quasi che la Cisanese non sia in inferiorità numerica, tanto che arriva a sfiorare il vantaggio in più occasioni nei primi quindici minuti di gioco. Maffioletti insacca in rete il pallone dell'ipotetico vantaggio, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 22' minuto arriva un altro gol: la Cisanese si porta in vantaggio con un colpo di testa di Lozza che finisce esattamente nel sette. Ma 10 minuti dopo arriva un grande gol da parte di Fumagalli della Cisanese, con un grande tiro da quasi quaranta metri insacca il pallone sotto la traversa e il numero uno biancoazzurro non può nulla su questo tiro. I padroni di casa del Manara provano a riportare la situazione in parità accorciando le distanze al 39' con Biaye che infila il pallone nell'angolino basso. Gli ultimi minuti di gioco sono un continuo attacco da parte della squadra di Abaterusso che non riesce a trovare il gol del pareggio e rimedia la prima sconfitta stagionale.



Luciano Manara - Cisanese, il tabellino.



LUCIANO MANARA - CISANESE 2-3



Reti: 32’ D. Conti (LM), 43’ pt Facoetti (CI), 22’ st Lozza (CI), 33’ st Fumagalli (CI), 39’ st Biaye (LM)

Luciano Manara (4-3-3): L. Valsecchi; Manara (9’ st Riva), De Lisio, Cotrone, Melzi (12’ st Mangili); Losa, M. Colombo (25’ st Bourkaa 03), Biaye; Schiavano (18’ st Ciappesoni), D. Conti, Bovis (12’ st Resnati). A disposizone: M. Valsecchi, A. Conti, Badawi, Carlone. All.: Abaterusso

Cisanese (4-2-3-1): Sanvito, Spreafico, Bonfanti, Vigano?, Proserpio, Fontana, Colombo (24’ pt Fumagalli); Facoetti (36’ st Redaelli), Haoufadi (15’ st Lozza), Maffioletti (30’ st Ripamonti); Diaferio (22’ pt Bergamini). A disposizione: Esposito, Becherini, Capocasale, Villa. All.: Sala

Arbitro: Pastori di Busto Arsizio

Assistenti: Cicognani di Busto Arsizio e Liuzza di Milano