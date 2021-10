Coppa Italia Promozione, chi ha passato il turno tra ColicoDerviese e Casati Arcore?

A Colico era una sfida attesa, questa dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Promozione. La gara tra ColicoDerviese e Casati Calcio Arcore è stata emozionante, ma ad avere la meglio tra le due squadre è stata proprio la squadra di Lecco che è quindi passata al turno successivo, precisamente agli ottavi di finale della competizione.

Al comunale di Dervio infatti la formazione guidata da Invernizzi ha battuto per 3-0 i monzesi del Casati Arcore. Partono molto bene i ragazzi della ColicoDerviese che dopo neanche 7 minuti trovano la rete del vantaggio con Pasquinelli, da qui in avanti la strada per i lecchesi è in discesa. Giocano bene, hanno il controllo del gioco e del centrocampo lasciando pochi spazi alla Casati Arcore. Si va negli spogliatoi dopo un ottimo primo tempo con il vantaggio dei lecchesi. Al rientro in campo la Casati prova a trovare una soluzione e a reagire allo svantaggio, ma non riesce a trovare il gol, tanto che è negli ultimi minuti di gioco che arrivano altre due reti per la formazione gialloblu-celeste. Prima Gianola al 40' infila in rete il pallone del 2-0 e poi a chiudere definitivamente i conti ci pensa ancora Pasquinelli, che al minuto 47 segna la sua doppietta personale.

Ad accedere agli ottavi di finale della competizione è la ColicoDerviese, ora appuntamento al 10 novembre. In attesa di scoprire l'avversaria che dovrà affrontare per provare ad andare avanti nella competizione.