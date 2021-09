Coppa Italia Promozione: il Barzago conquista il passaggio del turno

Si è conclusa nella serata di ieri la fase a gironi della Coppa Italia Promozione. In alcuni casi i passaggi di turno erano in realtà già decretati durante la seconda giornata. La vera sorpresa del girone 8 è stata proprio il Barzago, la società lecchese, ha infatti dominato il girone con due squadre difficili come l'Arcellasco e l'Altabrianza Tavernerio.

La formazione guidata da coach Arrigoni aveva già dimostrato nella scorsa stagione di essere una squadra tosta e difficile, e anche in questa sta facendo capire di poter dare del filo da torcere a tutte le pretendenti per le prime posizioni in classifica.

I tre punti che hanno sancito il passaggio alla fase successiva sono arrivati sul difficile campo di Erba, dove è stata disputata una partita spettacolare con tanti gol e tante emozioni. Il Barzago parte subito forte e chiude il primo tempo con un vantaggio di ben 4 reti a zero, grazie alla doppietta di Riccardo Sala e ai gol dei compagni Cristian Gizdov e Manuel Stefanoni.

Ma è nella ripresa che l'Arcellasco si sveglia e inizia piano piano la sua progressiva rimonta. Prima Bergna e Colombo e il gol all'ultimo minuto di Castelnuovo fanno sognare i tifosi e la squadra di casa che credono in un possibile pareggio, ma l'Arcellasco non riesce a trovare il quarto gol che sancirebbe il pareggio. A festeggiare è il Barzago che così passa il turno e ora può pensare tranquillamente alla seconda giornata di campionato in programma domenica 26 settembre che li vedrà impegnati in casa del Cavenago, in una sfida che si prospetta quantomeno spettacolare.