Sport, salute e un aiuto alle api: tutto pronto per la Valquarata 3 race

Dopo la ripartenza dello scorso anno, domenica 28 ottobre si svolgerà la quarta edizione della staffetta a 3 conosciuta con il nome di Valquarata 3 race. La Pro loco di Valgreghentino, con il supporto delle associazioni del territorio e il patrocinio della Provincia di Lecco e del Comune di Valgreghentino, in questi mesi si è attivata per organizzare un evento che possa essere più inclusivo per poter avvicinare sempre più persone e di tutte le età alla corsa e allo sport in generale.

Le importanti novità di quest'anno

Quindi quest’anno ci saranno delle grandi novità. Come prima cosa la possibilità di percorrere il tracciato sempre con la formula della staffetta a 3, ma in modo non competitivo. "In questo modo - spiega Davide Panzeri del Comitato organizzativo - chiunque potrà percorrere l’intero tracciato senza l’ansia della prestazione o di ottenere un ottimo tempo o un bel piazzamento, ma invece la soddisfazione di percorrere un tracciato di indubbia bellezza in mezzo alla natura attraversando anche angoli di Valgreghentino particolari". La differenza sarà che non ci sarà una classifica con i tempi, e per chi opta per questa versione non è tenuto a esibire il certificato medico.

Seconda novità dell’edizione 2023 sarà la Valquarata babyrace. "Quest’anno ci sarà la possibilità di partecipare per i bambini a partire dai 6 anni compiuti fino ai 13, verrà allestito un tracciato a loro riservato lungo alcune vie del paese per una lunghezza di circa 400 metri".

Ultima novità la nuova maglietta dedicata all’edizione 2023 "con un forte richiamo a quello che è l’obiettivo di solidarietà che ogni anno contraddistingue la nostra manifestazione". La maglietta è possibile acquistare al momento dell’iscrizione sul portale di Kronoman al costo di 15 euro l'una, oppure per chi non potrà correre può scrivere all’indirizzo valquarata3race@gmail.com indicando la propria taglia. Per chi non conosce ancora questa gara, ricordiamo che ogni frazionista percorrerà singolarmente il percorso e, al termine della competizione, la somma dei tempi determinerà l’ordine di arrivo delle squadre.

Il programma della corsa, il percorso e le iscrizioni

L’evento prenderà il via con la Valquarata Baby race da piazza San Giorgio alle ore 13:45 di sabato 28 ottobre, preceduto dalla consegna dei pettorali ai partecipanti a partire dalle ore 11 presso l’oratorio Beato cardinale Schuster in piazza Roma. Il percorso avrà una lunghezza di circa 6,5 chilometri per un dislivello di 350 metri. Prestigiosi premi sono previsti per le prime 5 squadre maschili, femminili, miste e per il miglior frazionista maschile e femminile di giornata. A tutti i partecipanti è garantito un pacco gara contenente prodotti tipici e un ristoro a loro riservato a fine manifestazione.

Per le Iscrizioni basta collegarsi al sito: www.Kronoman.net Per ulteriori informazioni è possibile: consultare la pagina facebook cercando @valquarata3race o scrivere all’indirizzo di posta elettronica valquarata3race@gmail.com. "Con il ricavato della manifestazione la Pro loco di Valgreghentino si impegna a sostenere l’apicoltura locale perché il benessere del nostro corpo parte anche da un ambiente più sano e naturale - concludono gli organizzatori - L’impegno da parte dell’organizzazione per realizzare una giornata bella e all’insegna dello sport è massimo, adesso tocca agli atleti e agli amatori iscrivere la propria squadra perché più siamo e più ci divertiamo".