Corsa del Viandante da record: vincono Lafranconi e Bilora

Grande successo di partecipazione alla 18esima Corsa del Viandante ad Abbadia Lariana. I runner alla partenza sono stati 286, un notevole incremento rispetto ai 183 dello scorso anno.

A curare l'organizzazione Giovanna Cavalli, con il patrocinio del Comune di Abbadia. Allungato leggermente, a causa di una frana nei giorni scorsi, il percorso tradizionale, portato a circa 10,5 chilometri fra pianura, salita e discesa.

A livello maschile dominio dei Falchi Lecco: Luca Lafranconi ha vinto in volata col tempo di 42'53" su Eros Radaelli (42'54"), più staccato Simone Valsecchi (43'20").

Nel femminile acuto di un altro nome importante della corsa in montagna: Martina Bilora in 49'41", seconda Nives Carobbio dell'Atletica Paratico in 54'59". Terza Laura Basile della Orecchiella in 55'09".

Premiata come società con il maggior numero di iscritti l’Osa Valmadrera. Il primo atleta di Abbadia è risultato Andrea Riva, ottimo quarto al traguardo. Bravissimi gli atleti della Polisportiva Arcobaleno Chicco Bagato e Nicolò Riva, entrambi di Abbadia.

Corsa del Viandante 2024: le classifiche

Classifica maschile:

Luca Lafranconi 42'53" Eros Radaelli 42'54" Simone Valsecchi 3'20"

Classifica femminile: