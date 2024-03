C'è una squadra in Brianza che sa soltanto vincere

Vittoria netta per la Clv Limonta Costa Masnaga che strapazza Roma a domicilio 65-42. Dieci su dieci nel girone di ritorno, brianzole assolutamente scatenate in Serie A2.

Il primo quarto, equilibrato, va in archivio 19-17 per Costa che non va mai oltre i cinque punti di vantaggio. Nel secondo periodo le brianzole spingono sull’acceleratore, 27-19, prima del parziale di 15-2 del terzo che spiana definitivamente la strada al successo. L’ultima frazione diventa poi pura formalità per Costa.

Top scorer dell’incontro Angelica Tibè con 13 punti, ben 52 rimbalzi per la compagine di Luca Andreoli che mantiene così il secondo posto forte di 10 vittorie in altrettante partite nel girone di ritorno.

Il tabellino del match

Basket Roma-Clv Limonta Costa Masnaga 42-65 (17-19, 25-34, 27-49, 42-65)

BASKET ROMA: Leghissa, Perone, Lucantoni* 4 (1/3, 0/3), Cedolini NE, Fantini* 7 (2/8 da 2), Belluzzo, Benini* 8 (3/3, 0/3), Preziosi* 5 (1/6, 1/4), Aghilarre* 1 (0/9, 0/2), Cenci 8 (1/2, 2/5), Manocchio 9 (1/5, 2/2)

Allenatore: Bongiorno L.

Tiri da 2: 9/38 – Tiri da 3: 5/20 – Tiri Liberi: 9/16 – Rimbalzi: 36 11+25 (Fantini 10) – Assist: 6 (Preziosi 2) – Palle Recuperate: 13 (Lucantoni 3) – Palle Perse: 20 (Lucantoni 4)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 8 (1/2, 2/6), Cibinetto, Osazuwa NE, Caloro 6 (1/3, 1/2), Gorini 5 (1/2, 1/5), Razzoli 3 (1/3 da 3), Piatti, N’guessan 5 (1/8 da 2), Allievi* 9 (3/8 da 2), Bernardi* 4 (0/1, 0/1), Pappalardo* 12 (4/4, 1/1), Tibè* 13 (3/5 da 2)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 14/36 – Tiri da 3: 6/21 – Tiri Liberi: 19/27 – Rimbalzi: 52 16+36 (Tibè 9) – Assist: 12 (Caloro 3) – Palle Recuperate: 6 (N’guessan 2) – Palle Perse: 20 (Allievi 5)

Arbitri: Fiore A., Manco M.