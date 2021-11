Calcio Lecco, cambio deciso: saluta mister Zironelli, torna Luciano De Paola

Nelle prime ore del pomeriggio di giovedì 25 novembre si è concretizzato anche ufficialmente l'atteso cambio sulla panchina della Calcio Lecco 1912. I blucelesti hanno salutato mister Mauro Zironelli dopo sole 16 partite disputate (16 partite, 5 vittorie, 2 pareggi, 9 sconfitte, 21 gol fatti e 24 subiti), ultimo di una lunga serie di eventi che hanno contribuito a rovinare quanto di buono fatto durante i primi mesi.

“Calcio Lecco 1912 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Mauro Zironelli. Tutto il club ringrazia il Mister per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura buona fortuna nel proseguimento della sua carriera”.

Calcio Lecco: torna Luciano De Paola

In città, del resto, era il “De Paola day”. Il vecchio-nuovo allenatore bluceleste riprende in mano le redini della squadra dopo l'allontanamento dell'allenatore vicentino. Il cambio è stato annunciato dopo la firma del contratto da parte del Pirata: è passata la linea della prudenza dopo i fattacci del 2017 e la cosa ha lasciato inevitabilmente dei segni.

“Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare l’arrivo di Luciano De Paola come nuovo allenatore della Prima Squadra bluceleste”.

Mister De Paola nasce a Crotone (KR) il 30 maggio 1961 e dopo una lunga carriera da giocatore, con presenze anche in Serie A, inizia ad allenare dal 1999. Ritiratosi dal calcio giocato, guida per sette stagioni la Primavera del Brescia. L’Arezzo, in C1, è la tappa di partenza alla guida di una prima squadra nel percorso di formazione di mister De Paola che, nel corso degli anni, guiderà altri club tra cui il Darfo Boario, il Trento, l’AlzanoCene, il Piacenza e il Lecco, dove subentra nell’ottobre 2015 fino al termine della stagione, vincendo i play off di Serie D.

Il recente passato di Luciano De Paola è caratterizzato dalle esperienze in Serie D a Trento (2018-19) e Savona (2019-2020) per poi fare ritorno alla Pergolettese in Serie C nella stagione passata (2020-2021). Nel pomeriggio il primo allenamento diretto al “Rigamonti-Ceppi”.