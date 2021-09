Eccellenza: al via il Campionato per il Luciano Manara

Il Luciano Manara esce sconfitto dalla prima giornata di questo campionato. Sotto una pioggia incessante si è giocata una partita sostanzialmente equilibrata, giocata principalmente sui singoli episodi. Nella prima frazione di gioco molto meglio gli ospiti del Lemine Almenno che trovano il vantaggio con Zambelli, gestendo molto meglio il centrocampo.

Alla ripresa, i ragazzi guidati da Abaterusso sembrano entrare in campo con una grinta diversa e provano in tutti i modi a trovare il pareggio. Il match si conclude con l'espulsione da parte di un giocatore del Luciano Manara e la conseguente vittoria dei bergamaschi.



A fine gara coach Abaterusso ha lasciato alcune dichiarazioni, commentando la sconfitta: "Il primo tempo è stato condizionato dal maltempo, con il campo che a tratti era al limite del praticabile. Abbiamo pagato a caro prezzo un errore individuale che ha permesso al loro laterale di creare i presupposti per il vantaggio. Nella ripresa abbiamo cambiato modulo, portando anche più equilibrio a centrocampo, ma l'espulsione ha pesato non poco sul preseguio della partita. Peccato. Prepariamoci ad un campionato duro e combattuto fino alla fine".