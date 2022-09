Eccellenza, Brianza Olginatese e Luciano Manara scendono di nuovo in campo.

Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì l'Eccellenza torna in campo domenica 2 ottobre, gara valida per la quinta giornata di andata del girone B. Il quadro degli incontri vede il fischio d’inizio alle 15.30 sulla maggior parte dei campi.

Le due lecchesi inserite nel girone B, sono pronte per cercare di dare una svolta al proprio campionato. Partiamo dalla Brianza Olginatese. Nel turno infrasettimanale i ragazzi di Olginate hanno pareggiato tra le mura amiche con il Valcalepio. Nel prossimo turno sará impegnata in trasferta contro lo Scanzorosciate. La squadra guidata da Delpiano dovrà cercare di battere i bergamaschi, reduci dalla rombante vittoria per 5-0 ai danni del San Pellegrino.

Dall’altro lato la Luciano Manara di Abaterusso ha chiuso 2-2 la trasferta contro la Cisanese. A segno per i bersaglieri Cotrone e Mangili che hanno, così, regalato un punto alla propria squadra che ha di fatto smosso la classifica. Domenica ospitano la Verrovese, per una sfida che si rivela più importante del previsto dato che i bergamaschi sono distanti solo tre punti.

Ecco le altre gare della giornata:

Cisanese - Mapello

Club Milanese - Trevigliese

Forza E Costanza 1905 - Altabrianza Tavernerio

Lemine Almenno - AlbinoGandino

Leon - Valcalepio FC

San Pellegrino - Juvenes Pradalunghese

Zingonia Verdellino - Tritium Calcio 1908

La Classifica del girone B

Tritium 15

Mapello 13

Forza e Costanza 9

Scanzorosciate 9

Club Milanese 9

Lemine Almenno 8

Brianza Olginatese 8

San Pellegrino 8

Cisanese 7

Leon 7

Juvenes Pradalunghese 7

Vertovese 6

Trevigliese 4

Luciano Manara 3

Altabrianza Tavernerio 3

Zingonia Verdellino 2

AlbinoGandino 2

Valcalepio 2