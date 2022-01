Eccellenza, il cammino del Manara fino ad ora

Cambia l'anno, ma anche in Eccellenza i presupposti non sono dei migliori visto che al momento tutto è molto nebuloso in merito a quando e come si potrà tornare in campo. Al momento sono stati annullati i diversi recuperi previsti nella giornata di domenica 23 gennaio e la data prevista per la ripartenza è il 30 gennaio 2022. In attesa della ripresa del campionato di Eccellenza, ecco il resoconto della prima parte di campionato della Luciano Manara.

La compagine biancoazzurra attualmente staziona in undicesima posizione con 21 punti all’attivo frutto di 6 vittorie, 3 pareggii e 7 sconfitte. Dopo un inizio stratosferico e una striscia di ben sette risultati utili consecutivi si era interrotta improvvisamente il 14novembre quando la squadra di Abaterusso è caduta in casa contro lo Zingonia Verdellino per 1-2. Questo di fatto aveva portato a una crisi della squadra che non è riuscita a ingranare e ha subito un blackout incredibile che l’ha portata dalle prime posizioni in classifica alla metà della stessa.

La lotta per il salto di categoria non può dirsi chiusa, anche se la capolista Offanenghese dista ben 13 punti, ma la lotta per i playoff è ancora aperta anche perché il vantaggio della Cisanese, che occupa l’ultimo posto disponibile è di soli sei punti. Il Manara però deve anche tenere a debita distanza la Trevigliese con 19 punti conquistati. Insomma, la compagine di Abaterusso non può addormentarsi sugli allori se vuole provare a ritornare in gioco alla fine della stagione.

Ecco la classifica del girone B, fino a questo momento:

Offanenghese 34

Sant'Angelo 32

Lemine Almenno 32

Mapello 29

Cisanese 27

Real Codogno 24

Zingonia V. 24

Vertovese 24

Albinogandino 24

Luisiana 24

Luciano Manara 21

Trevigliese 19

Scanzorosciate 15

Castelleone 14

Sancolombano 14

Speranza Agrate 13

Pontelambrese 10

Mariano 2