Eccellenza, tre punti per la Luciano Manara che torna a vincere

Finalmente tre punti per la formazione di Manara. I bersaglieri, tra le mura amiche, battono la Vertovese grazie alle reti di Mangili, Bovis e Losa.

Erano ben otto le giornate in cui la squadra di Abaterusso non riusciva a conquistare una vittoria. Così a regalare una gioia nella gara valida per la 23ª giornata del campionato di Eccellenza, sono stati proprio i tre giocatori citati qui sopra.

Mangili e Bovis vanno a segno nel primo tempo, mentre Losa chiude definitivamente la gara nella ripresa. A nulla vale per gli ospiti il momentaneo 1-1 realizzato da Rotini. Grazie al successo i bersaglieri muovono finalmente la classifica del girone B d’Eccellenza portandosi a quota 25 punti. Nella prossima giornata saranno impegnati in terra bergamasca contro lo Scanzorosciate, una gara fondamentale se non vogliono rischiare i playout.

Ecco la classifica aggiornata del girone B di Eccellenza.

1 Offanenghese 47

2 Sant'Angelo 42

3 Lemine Almenno 39

4 Albinogandino 31

5 Luisiana 30

6 Mapello 29

7 Cisanese 28

8 Vertovese 28

9 Real Codogno 28

10 Trevigliese 26

11 Luciano Manara 25

12 Zingonia V. 24

13 Sancolombano 20

14 Pontelambrese 19

15 Scanzorosciate 19

16 Speranza Agrate 15

17 Castelleone 14

18 Mariano 5