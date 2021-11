Scusate il ritardo: il Coni premia atleti e società più meritevoli del 2019

Sabato 27 novembre alle ore 16 a Palazzo delle Paure, in Piazza XX Settembre a Lecco, si svolgerà la cerimonia di consegna delle benemerenze del Coni. I riconoscimenti saranno assegnati ad atleti e società della provincia di Lecco per i risultati conseguiti nell'anno 2019, rimasti "congelati" per via della pandemia tra il 2020 e il '21.

Elenco dei premiati

Medaglia di Bronzo

Michele Andreotti, Rugby

Campione italiano

Daniel Antonioli, Triathlon

5° Class. Campionato mondiale Winter Triathlon Elite individuale

Andrea Colombo, Ciclismo

2° Class. Campionato Europeo Cross Country olimpico Under 23 E Team Relay Elite

Igor Colombo, Sci Nautico e Wakeboard

Campione italiano Wakeboard Freeride

Alessandro Combi, Pesca Sportiva e Attività Subaquea

5° Class. Campionato mondiale Acque interne-Pesca con la mosca per Nazioni

Roberta Melesi, Sport invernali

2° Class. Coppa Europa Sci alpino generale

Arianna Passini, Canottaggio

Campionessa italiana Otto con

Luca Petrella, Motociclismo

5° E 6° classificato Campionato mondiale Trial delle Nazioni

Elena Rasini, Armi Sportive

Campionessa italiana Field target

Nicola Ripamonti, Canoa kayak

Campione italiano K4 M.1000 velocità

Nicola Ventura, Automobilismo

Campione italiano Energie alternative

Medaglia d'oro

Martino Goretti, Canottaggio

Campione mondiale Singolo Pesi Leggeri

Stella d'argento

Lega Navale Italiana Mandello del Lario