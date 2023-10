Con Euromeet nel 2024 Lecco sarà la capitale dello sport outdoor

Nella sede di Regione Lombardia a Bruxelles è stato tenuto a battesimo l’evento di lancio di Euromeet 2024, la manifestazione europea dedicata allo sviluppo sostenibile degli sport outdoor, che per la prima volta si terrà in Italia dal 10 al 12 settembre del prossimo anno. La presentazione ha visto l'intervento della presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, del sottosegretario regionale con delega sport e giovani Lara Magoni e del presidente di Enos (European network outdoor sports).

L’evento di Bruxelles, davanti a un pubblico proveniente da diversi Paesi europei e a esperti del settore sportivo e della sostenibilità ambientale, ha rappresentato l’occasione per presentare il sito euromeetlecco.com con tutte le informazioni utili e il video della manifestazione.

"Ringrazio il sottosegretario Magoni per l’opportunità che ci ha dato di rendere ancora più internazionale la manifestazione, ospitando l’evento di lancio nella città sede di alcune istituzioni dell’Unione Europea - commenta Alessandra Hofmann - Il nostro territorio ospiterà con orgoglio questa manifestazione che richiamerà oltre 400 persone da tutta Europa, per promuovere le attività e gli sport outdoor che caratterizzano le nostre montagne e il nostro lago. Sin da subito abbiamo coinvolto diversi partner locali e le associazioni sportive interessate e impegnate nello sviluppo sostenibile degli sport all’aria aperta: a tutti loro va il mio doveroso ringraziamento per aver condiviso con noi questa bellissima avventura".

In programma 14 discipline sportive (e non solo)

"Da qui al prossimo anno - incalza la presidente della Provincia - continueremo a lavorare tutti insieme per definire i vari aspetti che riguardano, oltre alla pratica delle 14 discipline sportive distribuite in diverse località del territorio provinciale, anche l’accoglienza e il sistema dei trasporti, workshop e conferenze, che vedranno coinvolti, oltre ai partecipanti, anche rappresentanti delle associazioni sportive, ricercatori professionisti del settore, istituzioni accademiche e imprese produttive di attrezzature e prodotti legati al mondo dello sport".