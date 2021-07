Osvaldo Zanetti verso la nuova stagione: iscrizioni aperte, 12mila euro per le famiglie dei tesserati

Iscrizioni aperte in vista della nuova stagione sportiva della storica Osvaldo Zanetti, società attiva nel rione di Castello Sopra Lecco. "Ebbene sì, è già passato un anno da quando abbiamo dovuto sospendere l’attività agonistica e sportiva dei nostri tesserati per colpa del Covid - ha scritto la società bluceleste alle famiglie -. Abbiamo provato a ripartire con enormi sforzi a settembre e voi ci avete dato massima fiducia tesserandovi in numero ancor superiore rispetto agli anni passati, per questo vi ringraziamo, ci ha fatto enorme piacere ed è stato lo stimolo principale per procedere proseguire nonostante le infinite difficoltà che abbiamo affrontato nel corso di quelle assurde settimane".

La voglia di ripartire è tanta: "Oggi come allora ci troviamo di fronte a un senso d’incertezza ma la speranza di un ritorno alla normalità nell’esercitare l’attività sportiva come vorremmo fare è più forte, pertanto da questa sera riapriamo le iscrizioni per la prossima stagione sportiva. A nome di tutto il consiglio direttivo, ci teniamo tantissimo nel lasciare questo messaggio alle famiglie, vi siamo vicini, ci siamo e seppur a distanza, vogliamo dare un segnale forte di presenza. Questo segnale certamente passa anche attraverso le quote di iscrizione che ci avete versato la passata estate, sappiamo benissimo le difficoltà economiche e la crisi che morde... nel corso di questi mesi avete ricevuto un servizio “atipico” (lezioni individuali, distanziamento, allenamenti virtuali ecc.), le ricevute di pagamento e vi abbiamo chiesto un contributo anche per il 5 × 1000 della dichiarazione dei redditi proprio per poter procedere nella ordinaria amministrazione della società ma chiaramente abbiamo voluto tener conto degli sforzi economici che ogni famiglia ha affrontato in questo anno difficile".

Stanziati 12mila euro: ridotta la quota

La quota d'iscrizione sarà addirittura abbassata: "Pertanto anche noi come società abbiamo deciso di “fare la nostra parte”, con uno sforzo enorme per un'associazione di volontari abbiamo messo a disposizione 12.000€ del budget annuale per esservi vicino e abbattere il costo della quota d’iscrizione del singolo tesserato ribadendo il concetto fondamentale legato all'educazione, formazione e socialità dei ragazzi. In concreto il rinnovo del tesseramento, nella prossima stagione sportiva, con la società O. Zanetti resterà invariato rispetto allo scorso anno per la sezione ginnastica (nonostante l’aggravio di spese per manutenzione palestre e adeguamento normative Covid) e addirittura si ridurrà a 150€ per la sezione calcio".