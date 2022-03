L'Olimpiagrenta vince il derby contro il Barzago

Nel derby del turno infrasettimanale del girone B di Promozione a trionfare è l'Olimpiagrenta che batte tra le mura amiche il Barzago. Il risultato finale è di 3-1 per i padroni di casa. La gara era partita in salita per la formazione di Perziano che si era ritrovata in svantaggio dopo la rete segnata da Gizdov nella prima frazione di gioco, ma i verdegranata sono stati bravi a ribaltare la situazione e a trovare tre reti con Sangalli, Manzoni e Moyans.

Ora la formazione di Perziano sale a 31 punti e occupa la sesta posizione, con un distacco veramente minim dalla zona playoff.



Ecco la classifica del girone B di Promozione:

AltaBrianza 43

Muggiò 41

Cinisello 39

Arcellasco 33

Lissone 32

Olimpiagrenta 31

Concorezzese 30

Cavenago 27

Sondrio 24

Vibe Ronchese 22

Casati Arcore 21

Olgiate Aurora 20

Cob 91 19

ColicoDerviese 18

Barzago 12

Arcadia Dolzago 11