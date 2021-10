Lecco e Starlight Valmadrera uniscono le forze per un progetto sul minibasket

Basket Lecco e Starlight Valmadrera insieme per far nascere un progetto importante basato sulla crescita fisica, sportiva e comportamentale di ragazzi e ragazze della provincia. Dalla collaborazione delle due società nasce infatti una nuova realtà nel mondo del minibasket, che incrocia le forze per avvicinare i più piccoli alla pallacanestro e formare squadre giovanili.

L’accordo è stato siglato dal presidente del Basket Lecco Antonio Tallarita e dall’omologo della Starlight Pino Scelfo, sulla scia di altre partnership siglate da società del territorio dopo Lierna, Mandello del Lario e Lecco con Aurora San Francesco, nonché Polisportiva Valmadrera e Asd Valsassina.

Tallarita: "Dialogo concreto"

"Dopo che la scorsa stagione Basket Lecco ha deciso di rinunciare temporaneamente a campionati di categorie Senior per concentrarsi in una rinascita del settore giovanile e del minibasket puntando su uno staff di qualità e un consolidato gruppo di dirigenti, stiamo sempre più dialogando con le società che hanno sempre mostrato spirito di collaborazione - ricorda il presidente della società lecchese - ed era il momento di incominciare a concretizzare i primi passi".

Scelfo: "Attenti alle esigenze del territorio"

Gli fa eco il presidente valmadrerese sottolineando che "pur con strategie e politiche di crescita che ciascuna società rispetta al proprio interno come individuali, lo spirito giusto consiste nel collaborare e reciprocamente essere attenti alle esigenze di altre realtà che sul territorio hanno forte impatto nel campo della pallacanestro, favorendo utili scambi e interazioni fra coach e dirigenti in favore della crescita della gioventù del territorio".