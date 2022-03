Il giovane del Lecco Mentasti convocato dalla Nazionale Under 19

Massimo Mentasti vestirà ancora la maglia della Nazionale Under 19, ma questa volta per scendere in campo in incontri ufficiali e molto importanti.

Dopo il positivo raduno di tre settimane fa, il commissario tecnico azzurro Massimiliano Bellarte ha deciso di puntare sul giocatore del Lecco Calcio a 5 anche per il Main Round che metterà in palio l'accesso alla Final Eight degli Europei di categoria.

Gli azzurrini si raduneranno giovedì 10 marzo a Salsomaggiore Terme, mentre il lunedì successivo partiranno per Andana, in Turchia, dove si giocheranno l'accesso alla fase finale degli Europei.

Le avversarie del girone

L'Italia è stata inserita nel girone con la stessa Turchia, che affronterà mercoledì 16 marzo alle ore 11, i Paesi Bassi, avversario del giorno dopo con fischio di inizio alle 14, e il Montenegro, ultimo avversario sabato 19 marzo alle 14. La prima classificata del girone si assicurerà il pass per la Final Eight insieme alle vincitrici degli altri gironi e alla Spagna, campione in carica.

"È una nuova grandissima esperienza per me - commenta soddisfatto Massimo - Non sapevo che sarei stato convocato e voglio vivere questa opportunità al meglio perché sicuramente mi resterà impressa per tutta la vita".