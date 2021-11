Promozione, girone B: ecco chi incontrerà l'Olgiate Aurora nell'ottava giornata

Domenica alle 14,30 si disputa l'ottava giornata di questo campionato di Promozione. L'Olgiate Aurora sarà impegnato in trasferta e affronterà nuovamente una squadra di Monza.

Sul suo cammino incontrerà la Concorezzese, squadra che dopo un'iniziale momento di black out ha iniziato a riscuotere dei successi. Nella scorsa gara gli avversari dell'Olgiate sono usciti sconfitti di misura (1-0 ) contro la temibile Altabrianza Tavernerio. Dall'altro lato la squadra di Pirovano, a quota 3 punti, non è risucita a strappare nessun punto alla formazione del Cavenago di mister Tinelli e ora contro un'altra monzese deve provare a reagire e trovare una soluzione per non allontanarsi sempre di più dalla zona salvezza.

Appuntamento quindi a domenica 6 novembre, per scoprire chi tra le due squadre avrà la meglio in questa ottava giornata del girone d'andata.



Ecco le altre gare in programma nel weekend:

Arcadia Dolzago - Altabrianza Tavernerio

Barzago - Lissone

Cavenago - Muggiò

Nuova Sondrio - Cinisello

Olimpiagrenta - ColicoDerviese

Vibe Ronchese- Arcellasco

Casati Arcore - Cob91

Classifica:

Muggiò 17

Cinisello 17

Altabrianza Tavernerio 16

Lissone 15

Arcellasco 14

Cavenago 13

Vibe Ronchese 13

ColicoDerviese 8

Concorezzese 7

Casati Arcore 7

Olimpiagrenta 7

Cob91 6

Barzago 5

Nuova Sondrio Calcio 4

Arcadia Dolzago 4

Olgiate Aurora 3