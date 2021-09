Promozione: il Barzago esce sconfitto dalla sfida con il Cavenago

In attesa del recupero di mercoledì 6 ottobre della prima giornata di campionato contro l'Olimpiagrenta, il Barzago cade in casa del Cavenago.

La squadra di Arrigoni perde di misura contro la compagine di Tinelli, disputando però un buon secondo tempo. A fare la differenza è infatti la prima frazione di gioco dove i lecchesi non sono mai scesi in campo e a tenere letteralmente in piedi la formazione del Cavenago nel secondo tempo è il numero uno giallorosso Matera.

Vediamo come è andata la gara: i padroni di casa partono molto bene, tanto che dopo soli 12 minuti trovano il vantaggio con Verderio arrivato su assist di Piras. Da qui in avanti è un Cavenago in continua crescita, mentre dall'altro lato il Barzago non riesce ad essere incisivo soprattutto a centrocampo. Tanto che i padroni di casa raddoppiano al 32' con uno scambio tra Piras e Breda, con quest'ultimo che insacca il pallone in rete. Ma il direttore di gara annulla per presunto fuorigioco proprio di Breda, si ritorna sul punteggio di 1-1 e così finisce la prima frazione di gioco.

Al rientro in campo la situazione sembra quasi cambiare. Il Barzago rientra dagli spogliatoi con una mentalità diversa: crea diverse occasioni da gol con Sala e Gizdov, ma a tenere in piedi la compagine monzese è Matera, che para e si oppone a un colpo di testa ravvicinato, blindando di fatto la porta e permettendo alla sua squadra di portare a casa tre punti importanti.

Ora, appuntamento a domenica 3 ottobre in casa contro la Concorezzese.