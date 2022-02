Promozione, il derby tra Olimpiagrenta e Aurora OIgiate finisce in parità

Squadra in casa

Squadra in casa Olgiate Aurora

Un derby per iniziare al meglio l'anno. Nell'attesissima sfida tra Olimpiagrenta e Aurora Olgiate nessuna delle due formazioni riesce a prevalere sull'altra, il risultato finale vede un pareggio. Entrambe le reti sono state segnate nella seconda frazione di gioco. A sbloccare il match sono stati i padroni di casa al minuto 9, quando a infilare in rete il pallone del vantaggio è stato Nembri. La reazione dell'Olimpiagrenta è stata immediata, con la rete di Farina arrivata dopo soli 4 minuti. La prossima sfida li vedrà impegnata la formazione dell'Olgiate Aurora contro un Cavenago, che ha pareggiato in casa dell'Arcellasco, mentre dall'altro lato l'Olimpiagrenta sarà impegnato contro la corazzata Muggiò.

Ecco la classifica del giorne B di Promozione

AltaBrianza 39

Muggiò 37

Cinisello 33

Arcellasco 29

Lissone 28

Cavenago 24

Concorezzese 23

Olimpiagrenta 22

Vibe Ronchese 21

Olgiate Aurora 19

Casati Arcore 17

Sondrio 17

ColicoDerviese 15

Cob 91 13

Barzago 12

Arcadia Dolzago 7